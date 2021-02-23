Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri eylem düzenledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine, sabah saatlerinde polis tarafından baskın yapılmış, BUH Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı.

Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa indi. Başkentteki Hükümet Binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, Melia’nın tutuklanmasını protesto ederek, muhalefetin mücadeleye devam etme kararı aldığını belirtti.

"PLANIMIZ BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞMAK"

Portestoya, BUH, Avrupa Gürcistan, Lelo ve İşçi partilerinin liderleri ve destekçileri katıldı.

Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava yaptığı açıklamada, “Planımız mücadele etmek. Bağımsızlık ve özgürlük için savaşmak. Gürcülerin bugün karşı karşıya kaldığı şey aslında diktatörlüğe doğru bir adım” dedi.

Gürcistan'da muhalefet sokağa indi VİDEO

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26 ŞUBAT'TA GENİŞ ÇAPLI YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

BUH lideri Khatia Dekanoidze ise yaptığı açıklamada, hükümetin BUH ofisini basarak Melia'yı tutuklamasının müzakere sürecini çok daha karmaşık hale getirdiğini ve bu siyasi krizden çıkmanın çok zor olacağını belirtti.

Göstericiler, ilerleyen saatlerde Hükümet Binası’ndan Rustaveli Caddesi'nde bulunan parlamento binasına yürüyerek, bina önüne çadır kurdu. Muhalefet, 26 Şubat Cuma günü ise Tiflis Filarmoni Salonu'ndan başlayacak olan geniş çaplı bir protesto yürüyüşü yapılacağını duyurdu.

ÜLKEDE GERGİNLİK 2019'DA BAŞLADI

Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Meclisinin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması Milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Rus heyeti, önce oturumu, sonrasında ise ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, fakat daha sonra kefalet şartıyla serbest bırakılmıştı.

Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince, hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı. Melia ise ısrarla mahkemenin kararlarını kabul etmediğini ve teslim olmayacağını ifade etmişti.