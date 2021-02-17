Gürcistan’da piyasaya sahte dolar süren Türk yakalandı

Gürcistan Maliye Bakanlığı, Türkiye vatandaşı bir kişinin piyasaya 20 bin sahte ABD doları sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu yılın ocak ayında sanığın kaçak gelir elde etmek için 200 adet sahte 100 dolar hazırladığını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında toplam 20 bin sahte ABD dolarına el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından ismi açıklanmayan Türk vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Gürcistan Ceza Kanunu’nun 212. maddesinin 2. bölümü çerçevesinde yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Türkiye vatandaşı, 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.