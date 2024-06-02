AA & Ensonhaber
Gürcistan'da üniversitelerde Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, Türk kahvaltısını tanıma fırsatı buldu.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Büyükelçi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Gürcistan üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler katıldı.
Öğrencilere Türk kahvaltısı tanıtıldı
Büyükelçilik konutundaki programda Büyükelçilik yetkilileri tarafından Türk kahvaltısının özellikleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.
Reçel çeşitleri, Türk çayı, peynir çeşitleri, zeytin, simit, börek, menemen ve sucuk gibi lezzetler tanıtılan yiyecekler arasındaydı.
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