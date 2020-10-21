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- Gürcistan'da yerel banka soygunu: Personel ve müşteriler rehin alındı
Gürcistan'da yerel banka soygunu: Personel ve müşteriler rehin alındı
Bir bankada silahlı soygun gerçekleştiren hırsızlar, çok sayıda banka personelini ve müşteriyi rehin aldı. Yaklaşık 30 kişinin olduğu binadakiler, özel harekat ekipleri tarafından tahliye edildi.
- DHA
- 21.10.2020 - 14:44
Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun meydana geldi.
Bank of Georgia adlı bankaya düzenlenen silahlı soygunda, içinde banka personeli ve müşterilerin olduğu yaklaşık 30 kişi rehin alındı.
Soyguncular, zor durumda kaldığını belirten yaşlı bir kadının içeriden çıkmasına izin verdi.
2 SİLAHLI SOYGUNCU, VATANDAŞLARI REHİN ALDI
Yaşlı kadının içerisinde silahlı 2 kişinin bulunduğunu belirttiği bankaya, özel harekat polislerinin müdahalesi sürüyor.
Vatandaşlar, kolluk kuvvetleri tarafından binadan tahliye ediliyor.