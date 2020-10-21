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Gürcistan'da yerel banka soygunu: Personel ve müşteriler rehin alındı

Gürcistan'da yerel banka soygunu: Personel ve müşteriler rehin alındı

Bir bankada silahlı soygun gerçekleştiren hırsızlar, çok sayıda banka personelini ve müşteriyi rehin aldı. Yaklaşık 30 kişinin olduğu binadakiler, özel harekat ekipleri tarafından tahliye edildi.