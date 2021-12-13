Gürcü kadın tedavi vaadiyle kandırıldı, Fransa’da ortada kaldı

Doğum yaptıktan sonra engelli kalan Ia Martkophlishvili, ameliyat olma ümidi ile geldiği Fransa'da kendisine yardım sözü verenleri bulamayınca havaalanına sığındı.

Gürcistan’da, 10 yıl önce evlenen 37 yaşındaki Ia Martkophlishvili, doktorların riskli görmesine rağmen hamile kaldı.

Martkophlishvili, doğum yaparken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme yetisinin yanı sıra ellerinin kuvvetini yitirdi ve konuşma yetisi de bozuldu.

Engeli sebebiyle eşi tarafından terk edilen Martkophlishvili, Türkiye’de özel bir hastaneye tedavi başvurusunda bulunduğunu, doktorlar tarafından ameliyatla kesin iyileşeceğinin söylendiğini belirtti.

Ameliyat ücretinin yüksek olması nedeniyle Türkiye’de ameliyat olamadığını ifade eden Martkophlishvili, internet üzerinden Fransa’da yaşayan bir Gürcistan vatandaşı ile tanıştığını ve kendisine “Fransa’ya gel, burada seni tedavi ettirelim, biz bakarız.” demesi üzerine çocuğunu annesine emanet ederek Fransa’ya geldi.

“BENİ ALMAYA GELMEDİLER SAATLERCE AĞLADIM”

Martkophlishvili, havaalanında kimsenin kendisini karşılamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beni almaya gelmediler, saatlerce ağladım. Sonra iki Gürcü genç benim ağlamamı duymuş ve konuşmalarımdan dilimi anlamış. Bana gelip yardım etmek istediler.”

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“ÜZERİMDE BİR BATTANİYE VARDI”

Gençlerin bakmak için kendisini önce eve götürdüğünü ancak daha sonra evde yer olmadığı gerekçesiyle arabada kalmasını istediklerini ifade eden Martkophlishvili, “Çok soğuktu, çok da tehlikeliydi, korkuyordum. Üzerimde bir battaniye vardı.” dedi.

Bir hafta boyunca araçta yaşadığını kaydeden engelli kadın, daha sonra gençlerin kendisine bakamayacağını söyleyerek güvenli ve sıcak olduğu gerekçesiyle kendisini havalimanına bıraktıklarını belirtti.

Kendisini havaalanına bırakan Gürcü gençlere yine de çok minnettar olduğunu ifade eden Martkophlishvili, gençler sayesinde iltica talebinde bulunabildiğini söyledi.

“ÇOĞU GECE AÇ YATIYORUM”

Havaalanında yaşamaya başlayan Martkophlishvili, “Fransa sosyal hizmetleri, 3 günde bir yemek getiriyor. Ona da şükürler olsun. Çoğu gece aç yatıyorum, birileri yardım ederse yemek yiyebiliyorum.” dedi.

Sosyal hizmetlerin konaklama sözü verdiğini, ancak 41 gündür hala havaalanında yaşadığını belirten engelli kadın, havaalanında yaşamanın zorluklarını anlattı.

“EVSİZ ERKEKLER GELİYOR KARŞIMA ÇIKIYOR”

Martkophlishvili, “Bazı zamanlar evsiz erkekler geliyor, karşıma çıkıyor, korkuyorum. Bir yere gidemiyorum, havaalanının küçük bir köşesi var lavaboya da yakın, oradan ayrılamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Lavaboya yalnız gidemediğini söyleyen Martkophlishvili, “Biri varsa rica ediyorum, beni lavaboya kadar götürüyorlar, yoksa öylece beklemek zorunda kalıyorum.” açıklamasını yaptı.

“SON YEMEK PARAMI OĞLUMA GÖNDERDİM”

En büyük hayalinin Fransa’da tedavi olup tekrar yürüyebilmek ve Gürcistan’a dönüp 9 yaşındaki oğluna bakabilmek olduğunu ifade eden Martkophlishvili, elinde kalan son 50 euroyu havaalanında tanıştığı bir Gürcü kıza emanet ederek oğluna gönderdiğini dile getirdi. Martkophlishvili, “Oğlum annemle kalıyor, maddi durumumuz çok kötü, okuldan para istemişler ama veremeyeceğimizden ötürü oğlum anneannesine okulu bırakacağını fakat bana bildirmeyeceğini söylemiş. Bunu duyunca o kadar üzüldüm ki, elimdeki son yemek paramı oğluma bir Gürcü kadın vesilesiyle gönderdim. Kıza güvendim çünkü o kız benim halimden anladı. Gerçekten de oğluma ulaştırdı.” dedi.

"6 DİL BİLİYORDUM"

Türkçe, Rusça, İngilizce ve Gürcüce konuşabilen engelli kadın, konuştuğu iki dil daha olduğunu ancak geçirdiği ilk ameliyat sonrası bu dilleri unuttuğunu dile getirdi.

Aşı olamadığını ifade eden Martkophlishvili, havaalanındaki yoğunluk nedeniyle sürekli risk altında olduğunu kaydetti.

Yetkililer veya gönüllülerden yardım bekleyen Martkophlishvili, tedavi olup tekrar sağlığına kavuşmak, Gürcistan'a oğlunun yanına sağlıklı şekilde dönmek için yardım elinin uzatılmasını bekliyor.