Guterres ile görüşen Zelensky: Rusya, 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye atıyor Ukrayna lideri Zelensky, tahıl anlaşmasını askıya alan Moskova'ya tepki gösterdi. Zelensky, "Rusya, küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalışıyor" dedi.

AA

Rusya, sürpriz bir kararla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurduğunu açıkladı.

Moskova yönetimi, kendisiyle ilgili şartların uygulanmaya başladığı anda anlaşmaya döneceğini söylüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldı.

"400 milyon kişinin hayatı tehlikede"

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalıştığını ve Ukrayna'nın gıda ürünlerine bağlı çeşitli ülkelerdeki 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını" savundu.

"Anlaşma sürdürülmeli"

"Tahıl anlaşmasının sürdürülmesi gerekiyor." diyen Zelensky, şöyle devam etti:

Guterres ile gıda güvenliği ve Karadeniz'de gıda yollarının sağlanması amacıyla sorumlu devletlerle de birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.

Kremlin: Şartlar uygulandığında geri döneriz

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Rusya'sız sürdürme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye ile BM'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: