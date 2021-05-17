Haaretz: İsrail, Gazze'de bedel ödüyor

İsrail merkezli gazete, Tel Aviv'in Gazze'de strateji olmadan hareket ettiğini yazdı.

İsrail ordusu Gazze'de masum sivilleri hedef alırken, İsrail basını ise Tel Aviv yönetimine eleştirilerini sürdürüyor.

Haaretz gazetesi, İsrail’in Hamas ile "oyun sonunu" bilmenin imkansız olduğunu, bunun nedenlerinin yanlış hesaplamalar ve siyasi hatalar olduğunu aktardı.

"İSRAİL'İN TAKTİKLERİ İŞE YARAMIYOR"

"İsrail'in Gazze'de stratejisi yoktu, şimdi bedelini ödüyor" başlıklı analizde, ülkedeki siyasetçilerin kendilerini yanlış yönlendirdiği ve "parlak stratejilere" sahip olduklarını zannettiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin taktiksel stratejisinin Gazze'de işe yaramadığı belirtilerek, "İşe yarasaydı, Gazze çatışması son 9 yılda 4'üncü olmayacaktı. İşe yarasaydı, şimdiye kadar İsrail’in Hamas’a karşı siyasi hedeflerinin ne olduğunu bilirdik ve oradan da oyunun sonunu çıkarabilirdik." denildi.

Yazının devamında şu görüşlere yer verildi:

"İSRAİL HAMAS'LA NE YAPACAĞINA KARAR VERMEDİ"

"İsrail, son yıllara kadar Hamas'la ne yapacağına karar vermedi. 2012, 2014, 2018 ve 2021'de, İsrail'in Gazze'deki operasyonları aynı kalıp ve sırayı takip ediyor.

İsrail, tüm gelişmiş araçları ve istihbaratı kullanarak misilleme yapıyor. Ama mesele şu: Strateji olmadığında ve çatışma tanım gereği asimetrik olduğunda, kesin zaferler olmaz. Aynı senaryoyu takip edecek bir sonraki turun kanlı bir başlangıcından başka bir şey yok.

"FAYDA SAĞLAYAN BİR STRATEJİ DEĞİL"

Meşru müdafaa bir zorunluluktur. Üstün gücünüzü kullanmak açıklanmamalı veya bunun için özür dilenmemelidir. Ancak bunun İsrail'e fayda sağlayan bir strateji olduğunu varsaymak tehlikeli bir kendini inkar etmektir."

