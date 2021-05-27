Haaretz, İsrail'in öldürdüğü Gazzeli çocukların fotoğraflarını paylaştı

İsrail basınının önde gelen gazetesi, saldırılarda katledilen Gazzeli çocukların fotoğraflarına yer verdi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda yüzlerce masum Filistinliyi katletti.

11 gün süren saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Gazzeli çocuklar da bulunuyor.

KATLEDİLEN GAZZELİ ÇOCUKLAR

İsrail basınından Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

"SAVAŞIN BEDELİ BU"

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların hikayelerine de yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

"DOKTOR, SANATÇI, LİDER OLMAK İSTİYORLARDI"

Çocuklarını İsrail saldırılarında kaybeden Filistinli ailelerin görüşlerini aktaran gazetenin haberinde, "Onlar doktor, sanatçı, lider olmak istiyordu." denildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrinde taksi şoförlüğü yapan Sa'ed Asaliya, kanlı saldırılarda 10 yaşındaki kızını kaybetti. Asaliya, "İnanmak benim için hala zor." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde İsrail zulmü altında yaşanan hayata dair bilgiler paylaşılırken, "Gazze Şeridi'ndeki çocuklar en savunmasız olanlar. Genellikle yoksulluk içinde ve işsizlik çeken ailelerin yanında büyüyorlar. Gazze'yi terk edip, tekrar özgürce buraya giremiyorlar. Sürekli savaş korkusu içinde yaşayamıyorlar." ifadelerine yer verildi.

"MÜHENDİS OLMAK İSTİYORDU"

Hamed Tolba, İsrail ordusunun öldürdüğü 12 yaşındaki oğlu Mahmoud Tolba'nın göze çarpan bir öğrenci olduğunu ve bilimi sevdiğini belirterek, "Makine mühendisi olmayı hayal ediyordu." dedi.

Baba Tolba, oğlunun evdeki varlığından bahsederken, "Yardım eder, bakkaldan yiyecek getirir, kardeşleri için sandviçler yapar ve temizliğe yardım ederdi. Ailemizin bel kemiğiydi." şeklinde konuştu.

15 yaşındaki Dima al-Afranji, ailesinin en büyük kızıydı. Baba Rami, sınıfının en iyilerinden biri olduğunu belirttiği kızı için, "Akıcı İngilizce ve Fransızca konuşuyordu, tıp okumayı hayal ediyordu." dedi.

İsrail saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba ViDEO