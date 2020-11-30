Haaretz: Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi Joe Biden'a net bir mesaj

İsrail basını, nükleer bilimci Fahrizade suikastının muhtemel Joe Biden-İran yakınlaşmasına karşı yapıldığını yazdı.

ABD'de Ocak 2021'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Joe Biden'ın, geçmişte İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği belirtiliyor.

Bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen haftalarda yaptığı açıklamada "Nükleer anlaşmaya geri dönüş olamaz. İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak için tavizsiz politikaya bağlı kalmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

"ABD VE İSRAİL'İN KARA LİSTESİNDEYDİ"

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan analizde, İran'ın önde gelen nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin, Tahran ile nükleer anlaşma konusunda "Joe Biden'a net mesaj" olduğu kaydedildi.

Analizde, "İranlı nükleer uzman Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi sadece bir zaman ve fırsat meselesiydi. 'İran’ın nükleer programının babası' olarak adlandırılan fizikçi, adının ABD’nin ve İsrail’in kara listesinde yer aldığını çok iyi biliyordu." denildi.

"SUİKAST, BIDEN'A AÇIK BİR MESAJ"

Fahrizade'nin öldürülmesinin istihbarat kapasitesiyle ilgili bir gösterge olduğu savunulan analizde, "Suikastın zamanlaması, tamamen operasyonel nedenlerle belirlenmiş olsa bile, seçilmiş Başkan Joe Biden'e açık bir mesajdır." görüşü paylaşıldı.

Suikastın, Tel Aviv'in Tahran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi niyetine yönelik eleştirisini ve ekonomik iş birliği karşılığında İran’ın balistik füze programını dondurmak gibi diğer konulara tepkisini göstermeyi amaçladığı belirtildi.

İsrail'in ayrıca İran'a karşı "savaşında" kendi bağımsız rotasını izlediği aktarıldı.

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