Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Gün Ortası programında meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel ve Hökenek arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan kar diyaloğu izleyenlerin yüzünde gülümsemeye neden oldu.

Habertürk kanalında Gün Ortası programını sunan Hülya Hökenek, İstanbul'da etkisini artıran kar hakkında hava durumu haberi yapıyordu.

İstanbul'daki son durumu anlatmak üzere programa Habertürk TV meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel canlı olarak bağlandı.

Habertürk canlı yayınında karşılıklı iltifat yarışı - Video

BİRBİRLERİNE KARŞILIKLI İLTİFAT ETTİLER

Hökenek'in, "Hüseyin'in de dediği gibi kar etkili olacak." demesi üzerine, Öztel de, "Çokta güzel yağıyor şu anda." dedi.

Hökenek bunun üzerine, "Sende çok güzel görünüyorsun şimdi." dedi.

Öztel bu iltifata, "Sen daha güzel görünüyorsun beyaz beyaz kar gibi." diye karşılık verdi.

Öztel ve Hökenek arasındaki bu iltifat diyaloğu izleyenlerin gülümsemesine sebep oldu.