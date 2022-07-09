Hac mevsiminin zirvesinde Mescid-i Haram'da iki yetkili görevden alındı

Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Abdurrahman es-Sudeys, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Mescid-i Haram'da iki yetkilinin görevine son verildiğini açıkladı.

Hac zamanının en yoğun günleri yaşanırken, Mescid-i Haram üst düzeyde görevden alınmalar yaşandı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Mescid-i Haram'da iki yetkilinin işine son verdi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden alındı

Açıklamada, Sudeys'in, Safa ve Merve Tepeleri arasındaki sa'y işlerinden sorumlu müdür ile yardımcısının görevden alınmasına karar verdiği belirtildi.

Hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceği aktarıldı

İsimleri açıklanmayan yetkililerin hac mevsiminin en yoğun günlerinde, görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle görevden alındığı aktarılan açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşlerinin, hacıların hizmetlerinde aksamaya neden olacak hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, bu sene hac için 779 bin 919'u ülke dışından olmak üzere 899 bin 353 kişinin Suudi Arabistan'a geldiği belirtiliyor.