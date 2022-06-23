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- Hacı adayları, Mekke'de ibadetlerine başladı
Hacı adayları, Mekke'de ibadetlerine başladı
- 23.06.2022 - 12:30
- Güncelleme : 23.06.2022 - 12:58
Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, kutsal topraklara ulaştı.
Hacı adayları, Mekke'de hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine başladı.
Kabe'de tavaf
Binlerce hacı adayı, sabah namazının ardından Kabe'de tavaf edip dua etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için Türkiye'den son kafile, 5 Temmuz'da hareket edecek.
Hacı adayları, Mekke'de ibadetlerine başladı ViDEO
Dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak
AA'nın aktardığına göre, hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.
Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.
Görevli personel sayısı
Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.