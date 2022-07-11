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    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor

    Dünyanın dört bir yanından gelen 899 bin 353 hacının manevi yolculuğu sona eriyor. Bugün 3. olarak, son defa şeytan taşlayan hacılar Veda Tavafının yaparak ülkelerine dönmeye başlıyor.
    • 11.07.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 17:52
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    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor

    Güzel hatıralar ve güçlenen imanla, İslam'ın beşinci şartını tamamlayan hacılar, gözyaşları ve minnetle mutluluklarını dile getirdiler.

    Dönüş hüznü kaplayan hacılar, hem hacı olmanın mutluluğu hem de ayrılık hüznünü bir arada yaşıyor.

    Hacı sayısı 889 bin 353 olarak açıklandı

    Genel İstatistik Kurumu'na göre, Suudi vatandaşları ve sakinleri de dahil olmak üzere hicri 1443 yılı hacı sayısı 889 bin 353 olarak açıklandı.

    13 devlet kurumu denetimi sağladı

    Bu Hac sezonu boyunca, Hac ve Umre Bakanlığı'nın gözetiminde çalışan 13 devlet kurumundan oluşan entegre bir ekip, sürecin mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesini sağlamak için hacıların hareketini ve ulaşımını sağladı.

    Gönüllüler, Suudi izciler, Suudi güvenlik yetkilileri, sağlık çalışanları ve diğer birçok hükümet ve özel sektör kuruluşu, hacılara hizmet vererek ve menasikleri kolaylıkla ve rahatlıkla gerçekleştirmelerine yardımcı olarak, Hac sezonunun başarılı geçmesine yardımcı olduklarını açıkladı.

    Hac süreci boyunca herhangi bir salgın olmadı

    İHA'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, bu Hac sırasında halk sağlığını etkileyebilecek herhangi bir salgın hastalık olmadığını açıkladı. Ayrıca Hac planlarının sıkıntısız ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü doğruladı.

    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor VİDEO


    Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor #1


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