Hadrut'ta terk edilen Ermeni kadın: Azerbaycan bizi kurtardı

Azerbaycan'ın etkili operasyonları sonucu geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan, iki Ermeni kadını terk etti. Ermeni kadınlardan biri, Bakü'de kendilerine iyi bakıldığını söyledi.

Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan iki sivil 1935 doğumlu Babayan Yevgeniya Pavlovna ve 1935 doğumlu Melkumyan Misha Merlandovich, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı.

Hadrut'ta Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni Pavlovna, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti.

"ERMENİ ASKERLERİ BİZİ TERK ETTİ, AZERBAYCAN KURTARDI"

Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen yaşlı kadın, “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü'ye getirdi.

"BİZE ÇOK İYİ BAKIYORLAR"

Şu anda Bakü'de bir hastanede tedavi görüyorum. Burada çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum.” diye konuştu..

Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadına Azerbaycan sahip çıktı ViDEO

"İKİ YAŞLI KADININ DA İADESİNE HAZIRIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan’ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kişinin de iadesine hazır olduğunu bildirdi ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi." dedi.