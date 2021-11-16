- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hafter, Libya başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı
Hafter, Libya başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 12:31
- Güncelleme : 16.11.2021 - 12:44
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.
Ülkedeki başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
"SEÇİMLER, KRİZDEN ÇIKMANIN TEK YOLU"
Adaylık kararını televizyon konuşmasıyla duyuran Hafter, "Ülkemizin içine düştüğü ağır krizden çıkmanın tek yolu seçimlerdir." dedi.
ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPACAK
Hafter'in Bingazi'deki seçim merkezine giderek resmen adaylık başvurusunu yapması bekleniyor.
ASKERİ DİKTATÖRLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR
Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter, ülkede yol açtığı savaş yıkımları nedeniyle tartışmalı figür haline geldi.
Hafter, Libya'da askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla da suçlanıyor.
"HAFTER'İN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE OY KULLANMA ADİL OLMAZ"
El Cezire'nin haberine göre, Hafter'in elinde tuttuğu bölgelerde oy verme işleminin adil olmayacağı yönünde endişeler ortaya çıktı.
Öte yandan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.