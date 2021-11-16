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    Hafter, Libya başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

    Ülkesinde savaş suçu işlemekle suçlanan Hafter, seçimlerde aday olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:44
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    Hafter, Libya başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

    Ülkedeki başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    "SEÇİMLER, KRİZDEN ÇIKMANIN TEK YOLU"

    Adaylık kararını televizyon konuşmasıyla duyuran Hafter, "Ülkemizin içine düştüğü ağır krizden çıkmanın tek yolu seçimlerdir." dedi.

    ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

    Hafter'in Bingazi'deki seçim merkezine giderek resmen adaylık başvurusunu yapması bekleniyor.

    ASKERİ DİKTATÖRLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR

    Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter, ülkede yol açtığı savaş yıkımları nedeniyle tartışmalı figür haline geldi.

    Hafter, Libya'da askeri bir diktatörlük kurmaya çalışmakla da suçlanıyor.

    Hafter, Libya başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı #1

    "HAFTER'İN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE OY KULLANMA ADİL OLMAZ"

    El Cezire'nin haberine göre, Hafter'in elinde tuttuğu bölgelerde oy verme işleminin adil olmayacağı yönünde endişeler ortaya çıktı.

    Öte yandan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

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