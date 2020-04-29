Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 1 ölü, 6 yaralı

Hafter'e bağlı silahlı güçler, Trablus’ta Askeri Tıp Akademisi'ne bombalı saldırıda bulundu.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, Trablus’ta saldırılara devam ediyor.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Silahlı güçler tarafında Trablus’ta bulunan Askeri Tıp Akademisi'ne yönelik düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

BAZI BÖLGELER MİLİSLERDEN TEMİZLENDİ

Öte yandan UMH ordusu, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı.

Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

"BABA VE OĞLU ÖLDÜ"

Hafter’e bağlı silahlı güçleri, ayrıca Castelverde kasabasındaki sahra hastanesindeki sivilleri de bombaladı.

UMH’ye bağlı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, düşen havan topu mermileri nedeniyle bir baba ve oğlu hayatını kaybetti, ailedeki diğer çocuklar ise yaralandı.

Söz konusu bombardımanda 6’dan fazla yaralı olduğu belirtildi.