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    Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü

    Hafter'e bağlı silahlı güçlerin Trablus’ta sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 10:27
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    Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü

    Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, Trablus’ta saldırılara devam ediyor.

    Hafter milislerinin Trablus’ta sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    TOPLAM 57 HAVA OPERASYONU DÜZENLENDİ

    Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun Terhune ve Vetiyye Askeri Üssü’nü kontrol altına almak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.

    Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus’un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü’ne ay başından bu yana toplamda 57 hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

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