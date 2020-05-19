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Libya ordusunun dün sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı stratejik Vatiyye Askeri Üssü görüntülendi.

Libya ordusu, dün saatlerinde başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden arındırdığını ve üste tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. AA ekibi, Libya ordusunun kurtardığı üssü görüntüledi.

ÇOK SAYIDA İMHA EDİLMİŞ ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

Üs girişinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekerken, basın mensupları güvenlik kontrolünün ardından üsse alındı. Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) son dönemde üs ve çevresine düzenlediği yüzlerce hava harekatı sonucu imha edilen çok sayıda kullanılamaz hale getirilmiş askeri araç ve kamyonet dikkati çekti.

Hafter'in elinden alınan Vatiyye Askeri Üssü görüntülendi

HANGARDA BEKLEYEN SAVAŞ UÇAKLARI

Üssün içinden yansıyan görüntülerde, Libya ordusunun gerçekleştirdiği hava harekatları nedeniyle bazı hangarların yıkıldığı ve kullanılmaz hale getirilmiş savaş uçaklarının hangarlarda beklediği görüldü.

BAE'NİN GÖNDERDİĞİ RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Libya ordusu mensupları, üste ele geçirilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.