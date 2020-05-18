Hafter'in işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü ele geçirildi

Darbeci Hafter, Libya'da zemin kaybetmeye devam ediyor.

Libya Ordusu, son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Vatiyye Askeri Üssü'nde sonuca ulaştı.

Orduya bağlı Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, darbeci Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Başkentin 140 kilometre güneybatısındaki hava üssüne düzenlenen son harekatlarda Hafter milislerine ait askeri araçlar ve mühimmat imha edildi, 7 milis etkisiz hale getirildi.

VATİYYE'NİN ÖNEMİ

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye Üssü, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

SİVİLLERE YÖNELİK HAVA SALDIRILARININ MERKEZİYDİ

Libya ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

RUS YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ, ÇİN YAPIMI SİHA...

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava harekatlarında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislere temin ettiği iki Rus yapımı "Pantsir" tipi hava savunma sistemi ve Çin yapımı "Wing Loong II" tipi silahlı insansız hava aracını imha ettiklerini açıklamıştı.

BARIŞ FIRTINASI OPERASYONU

Uluslararası tanınırlığı olan Libya hükümetine bağlı ordu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.