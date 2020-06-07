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    Hafter'in milisleri Sirte’den kaçtı

    Libya’nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başlattığı Zafer Yolları operasyonunun ardından Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 06:33
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    Hafter'in milisleri Sirte’den kaçtı

    Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı (UMH) güçlerin, Darbeci Hafter'e karşı mücadelesi sürüyor.

    İlerleyişini sürdüren UMH güçleri, başkent Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini Darbeci Hafter’e bağlı milislerden geri almak için Zafer Yolları operasyonunu başlatmıştı.

    Hafterin milisleri Sirte’den kaçtı VİDEO

    KONVOY HALİNDE KAÇMAYA BAŞLADILAR

    Kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alan şehre başlatılan operasyonun ardından Hafter milislerinin, Sirtre'den konvoylar halinde  kaçtıkları görüldü.

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