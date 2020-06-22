Hafter'in sözcüsünün açıklamaları Sisi'yi korkuttu

Türkiye destekli Libya hükümetinin Hafter'e karşı sergilediği zafer sonrası Türkiye'yi hedef alan Sisi'yi, Hafter'in sözcüsü Mismari'nin açıklamaları paniğe düşürdü.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Trablus ve Misrata kentlerindeki Türkiye'nin desteklediği Libya hükümetinin ve onlara bağlı güçlerin Kahire'ye gireceği iddiası Mısır'da gündem oldu.

"MISIR'DAKİ PİRAMİTLERE ADINIZI YAZMAK İSTİYORSUNUZ"

Türkiye destekli Libya hükümeti için "Mesajlarınız Mısır'a ulaştı, piramitlere, Sina'ya ve Kahire'ye ulaşmak istiyorsunuz. Mısır'daki piramitlere adınızı yazmak istiyorsunuz." diyen Mismari, şunları kaydetti:

"Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a bağlı güçler, 'Mısır'ın güvenliğine saygılıyız.' diyorlar. Her gün, 'Sina'ya geleceğiz, piramitlere geleceğiz.' 'Piramitlere adımızı yazacağız.' diyorlar."





ALAY KONUSU OLDU

Açıklamalarında kullandığı tartışmalı ifadeler dolayısıyla tanınan Mismari'nin bu sözleri de sosyal medyada alay konusu oldu.

Mismari'nin sözlerini espri malzemesi yapan sosyal medya kullanıcıları, Kahire'nin batısındaki Giza piramitlerinin fotoğrafları üzerine "Öfke Volkanı" ve Libya kentlerinin adlarını yazdı.

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler HABERİ