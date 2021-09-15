Haiti Başbakanı Henry, suikast soruşturmasında başsavcıyı görevden aldı

Başbakan Henry, kendisine karşı harekete geçen başsavcının görevine son verdi. Henry, karara gerekçe olarak 'idari suçu' gösterdi.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastın ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Başbakan Ariel Henry, suikastla ilgili kendisini soruşturmak isteyen savcıyı görevden aldı.

BAŞSAVCI: HENRY SUİKAST NEDENİYLE SUÇLANSIN

Port-au-Prince Başsavcısı Bedford Claude, Moise'yi öldürmekle suçlanmasını istediği Henry tarafından görevinden azledildi.

GÖREVDEN ALINDI

Henry, konuya ilişkin açıklamasında, başsavcı Claude'un idari olarak ciddi bir suç işlediğini savunarak, başsavcılık görevinden alındığını kendisine mektupla bildirdiğini aktardı.

"ÜLKEYİ TERK ETMESİ ENGELLENSİN"

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın başsavcısı, yargıçtan, Moise'ye yönelik suikastla ilgili olarak Başbakan Henry'yi suçlamasını talep etmişti.

Claude, yetkililere, cumhurbaşkanını öldürmekle suçlanmasını istediği Başbakan Henry'nin, ülkeyi terk etmesini engellemeleri talimatı vermişti.

CİNAYETTEN ÖNCE İKİ KEZ ARADILAR

İddianamede, "Henry'yi kovuşturmaya ve doğrudan iddianamesini istemeye yetecek kadar uzlaşmacı unsur var." ifadesine yer veren Claude, aynı gün Henry'den kendisiyle görüşmesini ve Moise suikastındaki kilit bir şüphelinin, cinayetten sadece birkaç saat sonra onu neden iki kez aradığını açıklamasını istemişti.

Claude, aramaların 7 Temmuz'da yerel saatle 04.03 ile 04.20'de yapıldığını ve delillerin, şüpheli Joseph Badio'nun o sırada Moise'nin evinin yakınında olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

ÖLDÜRME EMRİNİ KİM VERDİ

İki sayfalık iddianamede Claude, aramaların toplam yedi dakika sürdüğünü ve o sırada Henry'nin, Port-au-Prince'deki Hotel Montana'da olduğunu, ayrıca bir hükümet yetkilisinin, geçen ay Twitter paylaşımında, "Henry'nin kendisine Badio ile hiç konuşmadığını söylediğini" aktarmıştı.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

MOISE SUİKASTI

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Martine Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Martine Moise, tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü. Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

SUİKASTTA ORTAYA ÇIKAN ŞÜPHE

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti. Suikasta ilişkin 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunda, suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheler artmıştı.

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