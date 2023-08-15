Haiti sokakları, çetelerin elinde… ABD merkezli insan hakları sivil toplum kuruluşu, Haiti’de çetelerin cinayet, adam kaçırma ve cinsel istismar dahil birçok olaya karıştığını ancak devlet müdahalesinin yok denecek kadar az veya hiç olmadığını belirtti.

DHA

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Haiti’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili 98 sayfalık bir rapor yayınlandı.

Raporda, başkent Port-au-Prince ve çevresinin silahlı çetelerin hakimiyeti altında olduğu, devlet güçlerinin cinayet, adam kaçırma ve cinsel istismar dahil birçok olaya müdahale edemediği veya müdahalede zayıf kaldığı belirtildi.

"Haiti'de devlet neredeyse yok"

Acı tablo için “Haiti'de devlet neredeyse yok, cezasızlık hüküm sürüyor ve nüfusun neredeyse yarısı akut bir şekilde gıda güvensizliği yaşıyor.” denildi.

Uluslararası örgütleri ve devletleri acilen göreve çağıran HRW, “BM genel sekreteri, Haiti Başbakanı’nın talebi üzerine, güvenliğin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak için Haiti'ye uzlaşmaya dayalı bir uluslararası gücün konuşlandırılması için önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi'ne seçenekler sunacak. Kenya, çok uluslu bir gücün liderliğini üstlenmeyi ve bu güç için 1.000 polis memuru sağlamayı teklif etti.” dedi.

Halkı terörize etmek için cinsel istismarlar kullanılıyor

Birleşmiş Milletler, Haiti'deki suç gruplarının 2023'ün ilk yarısında 2 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 1.000'den fazla kişiyi kaçırdığını ve halkı terörize etmek için cinsel istismarların kullandığını açıklamıştı.

ABD merkezli insan hakları sivil toplum kuruluşu HRW ise 11'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 67 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla cinsel saldırı vakasının belgelendiğini vurguladı.

Suç grupları tehlike saçıyor

Şiddete ve devletin eylemsizliğine karşı bazı Haitililerin adaleti kendilerinin sağlamaya çalıştığının altını çizen HRW, “Haitililer, nisan ayı sonlarında ivme kazanan ve haziran ayı itibariyle ülke genelinde 200'den fazla şüpheliyi öldüren Bwa Kale hareketini oluşturarak ‘bir çeşit adalete’ başvurdu.” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca Port-au-Prince'de ve bölgesinde yaklaşık 150 suç grubunun faaliyet gösterdiği ve bunların çoğunun iki ana suç koalisyonunun altında bulunduğu vurgulandı.