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    Haiti yönetimi, istikrar için ABD'den asker istedi

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikast sonucu öldürülmesi sonrası ülkede devam eden kaosa karşı Haiti yönetiminin ABD'den asker talep ettiği iddia edildi.
    • AA
    • 10.07.2021 - 06:52
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    Haiti yönetimi, istikrar için ABD'den asker istedi

    New York Times’ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi.

    New York Times’ta yer alan haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre’nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

    Haiti yönetimi, istikrar için ABD den asker istedi #1

    DEVLET BAŞKANI, EVİNDE SİLAHLI BİR GRUP TARFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

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    Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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    Haiti yönetimi, istikrar için ABD den asker istedi #4

    Haiti yönetimi, istikrar için ABD den asker istedi #5

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