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    Haiti'de 17 Amerikalı misyoner kaçırıldı

    Misyonerler yolculuk sırasında yolda alıkonuldu. İncelemenin sürdüğü belirtilirken, ABD'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği, en yüksek önceliklerimizdendir" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 09:34
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    Haiti'de 17 Amerikalı misyoner kaçırıldı

    Haiti'de Amerikalı misyonerler, çeteler tarafından alıkonuldu.

    17 Amerikalı misyonerin çete üyeleri tarafından kaçırıldığı belirtildi.

    CNN International'ın haberine göre, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    YETİMHANEDEN DÖNÜŞTE KAÇIRILDILAR

    Croix des Bouquets'de bir yetimhaneyi ziyaret eden misyonerlerin, başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki Titanyen'e doğru yola çıktıkları sırada kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerden haberdar olduklarını aktardı.

    Haiti de 17 Amerikalı misyoner kaçırıldı #1

    ABD: VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR

    Açıklamada, "Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek önceliklerinden biridir." denildi.

    Haiti'de insan kaçırma vakaları 2021'de tırmanırken, temmuzdan bu yana yaklaşık yüzde 300 arttı.

    İNSAN KAÇIRMA SAYISINDA ARTIŞ

    Port-au-Prince merkezli İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre, ocak ayından bu yana en az 628 kaçırma gerçekleştirildiği, bunlardan 29'unun yabancı olduğu bildirildi.

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