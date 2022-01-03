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    Haiti'de Başbakan Henry'e suikast girişimi

    Haiti Başbakanı Ariel Henry'e, Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği kentte suikast girişiminde bulunuldu.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 06:27
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    Haiti'de Başbakan Henry'e suikast girişimi

    Haiti basınında yer alan haberlerde, Başbakan Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218’inci yıldönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü için geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada suikast girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

    ÇATIŞMADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

    Henry’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edilen haberlerde, saldırı sonucu çıkan çatışmada kimliği belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Haberlerde, şehirde faaliyet gösteren silahlı çetenin Başbakan Henry'yi şehre gelmemesi konusunda uyardığı ifade edilerek, söz konusu ziyaretin tehditlere rağmen yapıldığı belirtildi.

    Haiti de Başbakan Henry e suikast girişimi #1

    DEVLET BAŞKANI SUİKASTLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz sene 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise de yaralanmıştı.

    Haiti de Başbakan Henry e suikast girişimi #2


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