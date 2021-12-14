Haiti’de tanker patladı: En az 40 ölü

Akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası sokağa dökülen benzin, kovalarla evlere taşındı.

Haiti’nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri, devrildikten sonra patladı.

Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Halkın ciddi bir yakıt krizi ve artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği ülkede, 3 gün yas ilan edildi.

Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü VİDEO





SOKAĞA DÖKÜLEN BENZİNİ KOVALARA DOLDURDULAR

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti.

Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için üzüntü verici olduğunu kaydetti.