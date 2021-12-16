Haiti'deki patlamada ölü sayısı 75'e yükseldi

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı.

Bölge basınında yer alan habere göre, salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.