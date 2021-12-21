Haiti'deki patlamada ölü sayısı 90’a yükseldi

Akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısının 90'a çıktığı, sağlık durumu kritik çok sayıda kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, 14 Aralık'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ölü sayısının 15 artarak 90'a çıktığını duyurdu.

Sağlık durumu kritik çok sayıda kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

700 BİN KİŞİ ACİL İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Öte yandan ülkede silahlı grupların uyguladığı abluka ve güvenlik sorunları nedeniyle 700 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve ciddi bir akaryakıt krizinin yaşandığı öne sürülüyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük “resmi yas” ilan edildiğini duyurmuştu.

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