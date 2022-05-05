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    Haiti'nin "400 Mawozo" adlı çete lideri ABD'ye geri gönderildi

    "400 Mawozo" adlı çetenin lideri Germine Joly, yakalandı. Joly'nin ABD'ye geri gönderildiği açıklandı.
    • 05.05.2022 - 04:33
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    Haiti'nin '400 Mawozo' adlı çete lideri ABD'ye geri gönderildi

    Haiti Ulusal Polisi, açıklamasında, Ekim 2021'de, 5’i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırmaktan sorumlu tutulan çete liderinin ABD'ye iade edildiğini doğruladı.

    ABD'ye teslim edildi

    ABD yargı makamlarının adli talebi üzerine bu kararın verildiğini belirten yetkililer, Joly'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçağıyla dün ABD'ye gönderildiğini bildirdi.

    Joly'nin, ABD vatandaşlarının kaçırılması, fidye, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanacağı değerlendiriliyor.

    Polisin operasyonlarına rağmen çetelerin ciddi hüküm sürdüğü ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana Haiti'de güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

    Haiti nin '400 Mawozo' adlı çete lideri ABD ye geri gönderildi #1

    "400 Mawozo" adlı çete kaçırmıştı

    Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

    AA'nın haberine göre, Haiti İnsan Hakları Araştırmaları Analizi Merkezinden (CARDH) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada, çetenin elinde bulunan tüm rehinelerin özgürlüğüne kavuştuğu duyurulmuştu.

    Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

    Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.


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