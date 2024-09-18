Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu ile Ürdün'de masaya oturdu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun Ürdün'de gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasına yönelik çabalar ile ateşkes görüşmeleri ele alındı.

AA

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Gazze'de süren savaşa yönelik adımlar ve kararları gözden geçirmek amaçlı toplandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iştirak etti.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasına yönelik çalışmalar ve iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri ele alındı.

YAZILI AÇIKLAMA PAYLAŞILDI

Toplantı sonrası paylaşılan yazlı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Amman'da bir araya geldiği kaydedilerek, Gazze Temas Grubu'nun Ürdün Kralı 2.Abdullah tarafından kabul edildiği belirtildi.

"ULUSLARARASI DÜZENİ TEHDİT EDEN İSRA,L SALDIRILARININ DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR"

Toplantılarda, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonların da ele alındığı aktarılan açıklamada,"Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırıları endişe verici boyutlardadır. Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİN'İN BM ÜYELİĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Açıklamada, İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletlere tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)