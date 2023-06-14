Hakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak Berlusconi'nin cenaze töreninde Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik temsil edecek.

AA & Ensonhaber İtalya'nın eski Başbakanı ve mevcut koalisyon hükümetinin ortaklarından Forza Italia (FI) Partisi'nin Lideri Silvio Berlusconi, 12 Haziran'da yaşamını yitirdi. 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi için devlet töreni düzenlenmesine karar verilirken, cenaze programının ayrıntıları belli oldu. Fidan ve Çelik İtalya'ya gidecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak. AK Parti kaynaklarına göre; Fidan ve Çelik, Berlusconi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İtalya'ya gidecek. Milano'daki hastanede hayatını kaybetti Berlusconi, kronik lösemiye bağlı komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Cenaze töreni, Milano Katedrali'nde düzenlenecek. Berlusconi'nin naaşı, Arcore şehrindeki Villa San Martino'ya nakledildi. Taziyeler ise Mediaset'in Cologno Monzese'deki stüdyosunda kabul edildi. Gözden Kaçmasın Silvio Berlusconi'nin cenaze programı belli oldu Haberin Detayları İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti Haberin Detayları