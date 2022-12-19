Petrol
79.85
1.02%
Euro
19.7792
0.07%
Dolar
18.651
-0.01%
Altın
1.071
-0.31%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
315.500
-1.22%
BTXN Coin
7.55
11.19%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Şemdinli kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılık alana saklanmış bir çantada 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • 19.12.2022 - 21:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesi devam ediyor.

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılık alana saklanmış bir çantada 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    "5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir"

    İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Yürütülen çalışmalarda 19 Aralık 2022 günü saat 09.00 sıralarında Şemdinli ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında bir çanta içerisinde çalılık alana saklanmış şekilde yaklaşık 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

    Hakkari de 5 kilo metamfetamin ele geçirildi #1


    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Sevda Erginci gömleğinin düğmelerini açınca...'Hazine göründü'
    Medya

    Sevda Erginci gömleğinin düğmelerini açınca...'Hazine göründü'

    İstanbul'un o ilçelerinde su kesintisi! Aman dikkat
    Yaşam

    İstanbul'un o ilçelerinde su kesintisi! Aman dikkat

    Görüş Bildir