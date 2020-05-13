Dolar
6.9746
-0.3343%
Euro
7.577
-0.2291%
Altın
1710.08
0.411%
Borsa
100737.08
1.1255%
G. Altın
383.572
0.1101%
Bitcoin
63324.3
1.5061%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Hakurk'ta 1410 Doçka mermisi ele geçirildi

    Komandolar, Irak'ın kuzeyinde arama tarama çalışmalarına devam ediyor.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 16:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hakurk'ta 1410 Doçka mermisi ele geçirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki faaliyetleri sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, bir mağarada, PKK’lı teröristlere ait 1410 Doçka mermisi ele geçirildiği açıkladı.

    1410 ADET DOÇKA MÜHİMMATI BULUNDU

    Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait, bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi." denildi.

    Görüş Bildir