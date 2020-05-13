Hakurk'ta 1410 Doçka mermisi ele geçirildi

Komandolar, Irak'ın kuzeyinde arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, bir mağarada, PKK’lı teröristlere ait 1410 Doçka mermisi ele geçirildiği açıkladı.

1410 ADET DOÇKA MÜHİMMATI BULUNDU

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait, bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi." denildi.