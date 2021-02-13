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    Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

    Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile yapılan saldırı sonucu birçok sivil yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 13:33
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    Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

    Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası patlamanın meydana geldiği alandaki panik kameralara da yansıdı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yaralandığını bildirilen olayda, yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Halep te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü #1

    BÖLGEDE ÇOCUKLAR DA VAR

    Saldırının yapıldığı bölgede, çok sayıda sivil vatandaşların yanı sıra çocukların da bulunduğu gözlendi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

    Halep'te bomba yüklü araçla saldırı VİDEO

    Halep te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü #2


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