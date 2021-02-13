Haberler

Dünya Haberleri

Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile yapılan saldırı sonucu birçok sivil yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.