Halil İbrahim Camii’nde Yahudilerin toplu dansı

Onlarca Yahudi, peygamber kabirlerinin bulunduğu Halil İbrahim Camii’ne baskın yaptı. Yahudiler yüksek sesli müzik eşliğinde camide dans etti.

İsrail, Filistin toprakların işgalci baskı politikalarına devam ediyor...

Kadim şehir Kudüs’te Müslümanların Mescid-i Aksa'daki ibadetlerini engelleyen İsrail, aynı yöntemi işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Halil İbrahim Camii’nde de sürdürüyor.

YARISINDAN FAZLASI SİNAGOG

Hz. İbrahim, oğlu İshak ve torunları Yakup ve Yusuf’un eşlerinin kabirlerinin bulunduğu caminin yarısından fazlası Sinagog olarak kullanılıyor.

MÜSLÜMANLARA SINIRLI ALAN BIRAKILDI

Kanlı katliamlara şahitlik eden camiye Müslümanların girişleri engellenirken, Yahudilere ayrıcalık sağlanıyor.

Müslümanları askeri gücü ile tecrit eden İsrail, bölgede sıkı bir Yahudileştirme politikası uyguluyor.

PEYGAMBER KABRİNİN BULUNDUĞU MEKANDA DANS

Müslümanların namaz kılması için sınırlı sayıda yer bırakılan ve güvenlik kameraları ile kontrol altında tutulan Halil İbrahim Camii, yine bir Yahudi baskınına şahit oldu.

Onlarca Yahudi, yüksek sesli müzik eşiliğinde dans etti.

Yahudilerin, peygamber kabirlerinin bulunduğu kutsal mekandaki toplu dansları, saniye saniye kameralara yansıdı.