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Hamas: Ateşkes görüşmelerinde henüz olumlu sinyaller gelmedi

Hamas: Ateşkes görüşmelerinde henüz olumlu sinyaller gelmedi Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha’da devam eden ateşkes müzakerelerinden henüz olumlu sinyaller gelmediğini söyledi.