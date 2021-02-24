Hamas: Filistin siyasi siteminde değişiklik için çalışacağız

Siyasi Büro Üyesi Bedran, Hamas'ın seçimler yoluyla Filistin siyasi sistem yapısında değişim olması için çaba gösterdiğini ifade etti.

Hamas'ın internet sitesi, Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran’ın açıklamalarını yayınladı.

Açıklamalarında Oslo Anlaşmasına vurgu yapan Bedran, bu anlaşmanın Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında yapıldığına dikkat çekerek, Oslo sürecini başarısızlığın uzun yıllar boyu denenmesi olarak tanımladı.

Hamas’ın ayrıcalıktan uzak, tüm Filistin’in katıldığı bir siyasi sistem olmasını istediğini ifade etti.

“GERÇEK BİR FIRSAT”

Bedran, yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Filistin seçimleri, tekerleğin ileriye, milli birliğe doğru hareket ettirilmesi için gerçek bir fırsattır. Hamas Hareketi'nde yaşanan bölünmüşlüğün İsrail işgaline büyük bir çıkar sağladığı konusunda tam bir kanaat vardır. Zorluk ve engellemelere rağmen Hareket, bu bölünmüşlüğün sona ermesi için çaba sarf ediyor."





Oslo Barış Anlaşması, 1993’de FKÖ ile İsrail arasında, tarafların karşılıklı olarak birbirini tanıması ve barış ilkelerinin ilanı temeli üzerine imzalanmıştı.

15 YIL SONRA İLK SEÇİM

15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararname, Devlet Başkanı Abbas tarafından imzalanmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.