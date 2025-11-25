Abone ol: Google News

Hamas, İsrail’e bir esirin daha cesedini teslim etti

ChatGPT:Hamas, ateşkes anlaşması doğrultusunda bir İsrailli esirin daha cenazesini İsrail’e gönderdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 20:00
Hamas, İsrail’e bir esirin daha cesedini teslim etti
  • Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden bir İsrailli esirin cesedini teslim etti.
  • İsrail ordusu, cesedin Kızıl Haç aracılığıyla alındığını bildirdi.
  • Cenaze, kimlik belirleme işlemleri için Tel Aviv’e gönderildi.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden bir İsrailli esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti. İsrail ordusu, cesedin Kızıl Haç aracılığıyla Gazze’den alındığını açıkladı.

KİMLİK TESPİTİ İSRAİL'DE YAPILACAK

Teslim alınan cenaze, kimlik belirleme işlemleri için Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GAZZE'DE HALEN 2 ESİRİN CENAZESİ VAR

Ateşkes sürecinin başlamasından bu yana Hamas, 26 esirin cesedini İsrail’e teslim etti. Gazze Şeridi’nde halen 2 esirin cenazesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Dünya Haberleri