Hamas'dan İsrailli çocuklara yönelik açıklama! Çocukların görüntüsü paylaşıldı Hamas, Kibbutz Holet’te İsrailli çocuklarla çekilmiş görüntü paylaşarak durumlarının iyi olduğunu belirtmesinin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, çocukların yaralandıklarını ve ağladıklarını vurguladı.

DHA

Hamas-İsrail çatışması tüm şiddetiyle devam ediyor...

İsrail hedef gözetmeksizin sivillerin yaşadığı Gazze'yi havadan vuruyor.

İsrail'in bu vahşetine gerekçe üretmek için asılsız iddialar art arda kamuoyuna servis ediliyor.

Bu kapsamda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddialarına yer verildi.

"Haberleri gördük"

AA muhabiri, 10 Ekim'de konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü'ne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı. Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

"Çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat"

Bir açıklama ise Hamas'ın resmi Telegram kanalından yapıldı.

Hamas dün Kibbutz Holet’te bir evde İsrailli çocukların çekilmiş görüntülerini paylaşarak “Hamas savaşçıları, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci gününde Kibbutz 'Holet' çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat gösteriyor.” açıklamasını yaptı.

"Korkudan titrediklerini hissedebilirsiniz"

İsrail Savunma Kuvvetleri ise görüntülerle ilgili “Bu çocukların kendi evlerinde Hamas teröristleri tarafından rehin tutulurken ve ebeveynleri yan odada ölü olarak yatarken onların yaralarını görebilir, çığlıklarını duyabilir ve korkudan titrediklerini hissedebilirsiniz.” açıklamasını yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)