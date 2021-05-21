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    Hamas lideri İsmail Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek

    Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Cuma namazı sonrasında Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmasına tepki gösterdi.
    • AA
    • 21.05.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 16:30
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    Hamas lideri İsmail Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası cemaate müdahale etti.

    Ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlileri hedef alan polisler, 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

    Yaşanan saldırının ardından Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi.

    "DİRENİŞ GERİ ÇEKİLMEYECEK"

    Hamas lideri açıklamasında, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

    Hamas lideri İsmail Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek #1

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