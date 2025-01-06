Hamas, serbest bırakabileceği İsrailli rehinelerin ismini açıkladı

Haber Merkezi

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri, Gazze'de savaşın durması umutlarını yeşertiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın sabotaj çalışmalarının ardından taraflar arasında ABD ve Katar’ın arabuluculuğuyla ateşkes görüşmeleri tekrar başlamıştı.

Hamas yöneticileri ve İsrail heyeti geçtiğimiz günlerde ateşkes görüşmeleri kapsamında Katar’ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

SERBEST BIRAKILABİLECEK REHİNELER AÇIKLANDI

Hamas'tan üst düzey bir yetkili, Filistinli grubun İsrail ile olası bir ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakmaya hazır olduğunu söylediği 34 rehinenin listesini paylaştı.

7 Ekim 2023’te Hamas tarafından rehin alınarak Gazze Şeridi’ne götürülen İsraillilerin kaçının hayatta olduğu bilinmiyor.

LİSTE VERİLDİĞİ İDDİALARI YALANLANDI

Habere göre, listede adı geçenler arasında 10 kadın ve yaşları 50 ile 85 arasında değişen 11 yaşlı erkek rehinenin yanı sıra, Hamas'ın daha önce bir İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü iddia ettiği küçük çocuklar da bulunuyor.

Öte yandan listede Hamas’ın hasta olduğunu açıkladığı bir dizi rehine de var.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın İsrail'e rehinelerin bir listesini verdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Ateşkes görüşmeleri, hafta sonu ABD ve Katar’ın arabuluculuğuyla Doha'da yeniden başlamıştı ancak görüşmelerde henüz kayda değer bir ilerleme sağlanmış görünmüyor.

HAMAS KALICI ATEŞKES İSTİYOR

Reuters haber ajansına konuşan bir Hamas yetkilisi, İsrailli rehinelerin iadesine yönelik olası ateşkes anlaşmasının İsrail'in Gazze'den çekilmesine ve kalıcı bir ateşkese ya da savaşın sona ermesine bağlı olduğunu söyledi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Maalesef ki şu ana kadar işgal, ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılması konusunda engel teşkil etmeye devam ediyor ve geri çekilme konusunda bir anlaşmaya varılamadı" dedi.

Hamas dün İsrail ile ateşkes müzakereleri sürerken 19 yaşındaki İsrailli rehine Liri Albag'ın bir videosunu yayımlamıştı.

Videoda Albag'ın İsrail hükümetine anlaşmaya varması için seslendiği görülüyordu. Albag, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında Gazze sınırındaki Nahal Oz askeri üssünde diğer altı kadın askerle birlikte esir alınmıştı.