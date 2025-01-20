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Haber Merkezi

Gazze, herkesin kanayan yarası...

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 50 bine yakın masumu öldürdü.

Gazze'de en fazla çocuklar ve kadınlar zarar gördü.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, aylar sonra ise ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti.

Gazze'de yapılan ateşkes, tüm dünya tarafından sevinçle karşılandı.

Ateşkesin ardından ise Hamas elindeki İsrailli esirleri, İsrail ise elindeki Filistinli vatandaşları serbest bırakmaya başladı.

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FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYAN GERÇEKLER

İsrail'in elindeki Filistinli vatandaşlarla Hamas'ın bıraktığı esirlerin arasındaki fark, fotoğraflara yansıdı.

İsrail'in bıraktığı Filistinlilerin bu süreçte zor günler yaşadığı, işkence gördükleri fotoğrafa yansıyor.

Hamas'ın ise İsrailli esirlere misafir muamelesi yaptığı hem fiziken yıpranmamalarından hem de gülümsemelerinden belli oluyor.

ÖZEL BİR ZARF VERİLDİ

Hamas, serbest bırakılan her esire hediyelik eşya olarak Gazze Şeridi'nin haritasının ve esaret sürecinden fotoğrafların yer aldığı birer zarf verdi.

"OLDUKÇA MUTLU VE RAHATLAR"

Hamas; Gazze şehir merkezindeki Saraya Meydanı'nda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli kadın esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilme anını gösteren bir video yayınladı.

Video görüntüsünde, teslimin Gazze'deki Saraya Meydanı'nda, yüzlerce Filistinli sivilin yanı sıra maskeli bazı Hamas mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği yer alıyor.

Teslimleri sırasında 3 kadın esire "Aksa Tufanı Anlaşması" yazılı karton kutuların ve üzerinde ne yazdığı belirtilmeyen bir belgenin verildiği görülüyor.

Videoda kadın esirlerin, İsrail'in daha önce bıraktığı ve kötü muamele ve travma belirtilerinin olduğu Filistin esirlerin aksine, oldukça sağlıklı ve mutlu oldukları dikkati çekiyor.

İSRAİL AYLARCA İŞKENCE ETTİ

İsrail'in aylar önce ve şimdi bıraktığı Filistinlilerin uğradıkları işkenceler, ruh hallerinden belli oluyor.

Şaşıran ve acı çektikleri görülen bazı Filistinlilerin ise yaşadıkları işkenceyi unutamadıkları görülüyor.

İsrailli esirlerin kıyafetleri temiz, Filistinlilerin ayağında çorap bile yok...

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, dün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.