Hamas: Yeni liderimizi yakın zamanda belirleyeceğiz

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İsrail ile çetin bir çatışma halinde olan Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından yeni bir lider belirlememişti.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalar derinleşirken, Hamas'ın liderlik koltuğunun boş kalması bölgede önemli bir liderlik boşluğu yarattı.

YENİ LİDER YAKINDA AÇIKLANACAK

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, bu boşluğu dolduracak yeni liderin belirlenmesi için geniş kapsamlı istişarelerin sürdüğünü ve kararın yakın zamanda açıklanacağını ifade etti.

"DİRENİŞ İRADESİ KIRILMADI"

Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar 17 Ekim tarihinde İsrail tank saldırısında ölmüş ve yerine herhangi bir atama yapılmamıştı.

Hamdan, diğer yandan "direniş iradelerinin kırılmadığını ve mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

Hamas yetkilileri, ateşkes görüşmelerinde İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini talep ediyor. Karşılığında ise esirlerin tümünün serbest bırakılması taahhüt ediliyor.