Hamas'ın 'ateşkes müzakeresi' yanıtı Netanyahu'yu harekete geçirdi

AA

Hamas, Doha'da müzakere edilen teklifi kabul etti..

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken hamle geldi.

Netanyahu, Hamas'ın ABD vatandaşı İsrailli esirleri teslim etme kararını değerlendirmek üzere olağanüstü güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek.

Gelişmeye ilişkin detaylar İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde yer aldı.

10 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI KARŞILIĞINDA ATEŞKESİN 60 GÜN UZATILMAYA ÇALIŞILDIĞI BİLDİRİLDİ

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in 5 ABD-İsrail vatandaşı esirin serbest bırakılması için sunduğu taslağı kabul ettiğini ancak Doha'da görüşülen taslağın bu olmadığını kaydetti.

Öte yandan KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce önerdiği plan çerçevesinde 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasına çalıştığını aktardı.

HAMAS'TAN BİR HEYET KAHİRE'YE GEÇECEK

Bu tekliflere göre, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesine yönelik engelin de kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, Hamas'tan bir heyet Kahire'ye geçerek mevcut teklifler üzerine görüşmelerine devam edecek.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.

NE OLMUŞTU

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.