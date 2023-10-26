Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok sayıda roket fırlatıldı Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak başkent Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzelerin düştüğü yerlerde yangınlar çıkarken bazı bölgelere de elektrik verilemiyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 20'nci gününde...

Hamas'a karşılık veren İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanıyor.

Başkent vuruldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, tarafından yapılan yazılı açıklamada Tel Aviv, Yafa ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı.

Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrai'le ait Demir Kubbe sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti.

Bazı bölgelerde elektrik kesildi

Füzelerin isabet ettiği yerlerde yangınlar çıkarken elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Demir Kubbe, Gazze'den Tel Aviv'e fırlatılan en az 10 füzeyi imha etti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Gazze'den atılan bir füzenin Tel Aviv yakınlarına düştüğünü aktardı.