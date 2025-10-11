Hamas'tan 'Filistin halkına hizmet' açıklaması: Tüm imkanlar seferber edilecek

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'den Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme...

İzzet er-Rişk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi soykırımının yol açtığı büyük yıkıma ve temel insani ihtiyaçların karşılanamamasına rağmen Gazze halkına hizmet etmek için tüm imkanların seferber edileceğini" bildirdi.

İSRAİL'İN ANLAŞMANIN TÜM MADDELERİNE UYUP UYMADIĞINI TAKİP EDECEKLERİNİ BELİRTTİ

Rişk, Gazze'ye insani yardımların girişini ve İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerine uyup uymadığını takip edeceklerini, bunun için de dost ülkelerle iletişimde kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.