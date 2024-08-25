Hamas’tan Hizbullah’ın İsrail saldırısına 'tokat' yorumu

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor...
Lübnan’daki Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılara bir tepki de Gazze Şeriid’nden geldi.
TOKAT VURGUSU
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın saldırıları “güçlü ve odaklanmış bir misilleme” olarak nitelendirilirken, saldırıların desteklendiği ve bunun İsrail için bir “tokat” olduğu vurgulandı.
Filistinli grup yaptığı açıklamada, “Saldırılar, İsrail’in işlediği suçların karşılıksız kalmayacağı, hedeflerine ve saldırgan planlarına ulaşamayacağı mesajı verdi” denildi.
ABD SORUMLU TUTULDU
Hamas, İsrail'in Lübnan'da sivillerin ölümüne neden olan bombardımanlarının “tüm uluslararası tüzük ve normların açık bir ihlali” olduğunu belirtirken, ABD'nin her türlü tepkiden “tamamen sorumlu” olduğu uyarısında bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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