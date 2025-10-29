Hamas'tan İsrail'e, "Katliamları durdurun ateşkese uyun" çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamas’tan yapılan açıklama, İsrail’in dün akşamdan bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hava saldırılarının ardından geldi.

Açıklamada, “Gazze halkımıza yönelik hain saldırıların tırmanması, İsrail’in ateşkes anlaşmasını baltalama ve Netanyahu’nun faşist hükümetine suçlarını sürdürmesi için siyasi bir kılıf sağlayan ABD, suç ortaklığı altında yeni gerçeklikler dayatma niyetini açıkça ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SÜRECİ BALTALIYOR

ABD yönetiminin İsrail’e yönelik “taraflı tutumunun” Filistinli kadın ve çocukların kanının dökülmesine fiili bir ortaklık anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bu tutumun İsrail’in saldırganlığını doğrudan teşvik ettiği vurgulandı.

Hamas, İsrail’i “bölgedeki tehlikeli gerilimin” yanı sıra “Trump planı” ve ateşkes sürecini baltalama girişimlerinden tamamen sorumlu tuttu.

GARANTÖR ÜLKELERE ÇAĞRI

Tüm Filistinli direniş fraksiyonlarının anlaşmaya bağlı olduğunu belirten Hamas, “Direniş, düşmanın silah gücüyle sahada yeni gerçeklikler oluşturmasına izin vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca arabulucu ve garantör ülkelere de çağrıda bulunularak, İsrail’e saldırılarını durdurması ve anlaşma şartlarına tam olarak uyması yönünde derhal baskı yapılması istendi.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Hatırlanacağı üzere, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakereler sonucu sağlanmış ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak, İsrail tarafı dün akşam saatlerinden itibaren Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek yeniden saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, gece boyunca süren bombardımanın ardından ateşkesin yeniden devreye girdiğini açıklarken, İsrail basınına göre yeni ateşkes bugün yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi.