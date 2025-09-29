Hamas'tan Tony Blair açıklaması

Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’i Filistin davasında “istenmeyen bir şahsiyet” olarak nitelendirdi. Bedran, Blair ile ilişkilendirilecek herhangi bir planın Filistin halkı için uğursuz bir işaret olacağını ifade etti.

"IRAK SAVAŞI NEDENİYLE YARGILANMASI GEREKEN BİRİ"

Bedran, Blair’i özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak savaşı sürecindeki rolü nedeniyle eleştirerek, “İşlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Blair’i “şeytanın kardeşi” olarak tanımladı ve Filistin davasına, Araplara veya Müslümanlara hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.

"HİÇBİR TARAF, FİLİSTİNLİLERE YÖNETİMİ DİKTE EDEMEZ"

Bedran, Gazze ve Batı Şeria’daki meselenin ancak ulusal bir uzlaşı ile çözülebileceğini belirterek, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını söyledi.

RESMİ TEKLİF YOK

Filistin halkının kendi kendini yönetebileceğini belirten Bedran, ABD ve İsrail medyasında dile getirilen olası ateşkes teklifleriyle ilgili olarak, “Şimdiye kadar resmi olarak bize ulaşmış bir teklif yok. Medyada söylenenler dışında elimizde bir bilgi yok.” ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE "BLAIR PLANI" İDDİASI

İsrail’in Haaretz gazetesi, ABD yönetiminin Gazze’de geçici bir idare kurulması için Blair’i görevlendirme planı olduğunu iddia etmişti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Körfez ülkeleri ve ABD’nin desteklediği plan kapsamında, Blair’in Gazze’de yeni bir yönetim kurup kontrolü daha sonra Filistin’e devretmesi hedefleniyordu.

Planlanan yapının “Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)” adıyla kurulacağı ve Blair’in başında yer alacağı belirtilmişti. Gita’nın Gazze’nin “en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi” olarak BM’den yetki talep edeceği öne sürüldü. Yönetimde en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve uluslararası finansal uzmanların yer alacağı, güçlü bir Müslüman temsili olacağı da bildirildi.

BLAIR: "GAZZELİLERİ YERİNDEN EDECEK HİÇ PLANA DESTEK VERMEYECEĞİM"

Blair’in ofisinden BBC’ye yapılan açıklamada, eski başbakanın Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceği ifade edildi. Başbakanlığı sonrası ABD, AB, Rusya ve BM’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair, ağustosta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bölgenin geleceğini görüşmüştü.